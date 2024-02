Mering

vor 17 Min.

Aquarienfreunde Mering suchen Nachwuchs

Plus Weil die Räume fehlen, können keine Aquarienbörsen mehr durchgeführt werden. Der Verein bekommt die Folgen der Corona-Pandemie noch immer zu spüren.

Von Heike Scherer

Helmut Rigling aus Kissing ist seit 32 Jahren Vorsitzender der Aquarienfreunde Mering, die sich am 2. April 1967 gründeten. Bis Mitte 2022 hatte er noch ein großes Meerwasseraquarium mit weiß-orangefarbenen Clownfischen, gelben Segeldoktor- und blauen Palettendoktorfischen. Im Becken waren auch Weich- und Lederkorallen. Wegen eines längeren Krankenhausaufenthalts musste er sein Meerwasseraquarium an einen anderen Aquarianer weggeben. Im Wohnzimmer sind noch Kardinalsfischchen im Becken, die dort überwintern und im Sommer wieder in den Gartenteich zurückgesetzt werden. Im März wird Rigling mit seinen Mitgliedern das Programm für das nächste halbe Jahr festlegen.

Für die kostenlosen Vorträge, jeweils am ersten Sonntag im Monat um 9.30 Uhr in der AWO Mering in der Bahnhofstraße 17, sind Gäste herzlich willkommen. Für Kaffee und Getränke ist gesorgt. Für Februar organisierte Helmut Rigling den Redner Jakob Geck aus München, der über die Möglichkeit referierte, Blaubauchgrundeln im Süßwasserbecken zu halten. Im März können sich die Mitglieder und Besucher und Besucherinnen auf den Diavortrag von Andreas Dunz „Schnorcheln in Istrien“ freuen. Der Aquarianer entdeckte während des Schnorchelns im Mittelmeer auch einige Raritäten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen