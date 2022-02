Mering

12:30 Uhr

Aquarienfreunde Mering ziehen in ein neues Vereinsheim

Plus Auch das Vereinsleben der Aquarienfreunde Mering war in der Pandemie eingeschränkt, dazu mussten sie umziehen - und der Vorsitzende entdeckte einen Fischdieb.

Von Heike Scherer

Auf und ab für die Aquarienfreunde Mering: Während der Pandemie verloren sie ihr Vereinsheim und waren gezwungen, umzuziehen. Vorsitzender Helmut Rigling bemühte sich, das Vereinsleben fortzuführen, plante einige Aktionen - und kam im eigenen Garten einem Fischdieb auf die Schliche.



Im März 2020 hatte die letzte Aquarienbörse im Papst-Johannes-Haus stattgefunden, eine Woche vor dem bundesweiten Lockdown. Kurze Zeit später musste der Verein wegen des geplanten Abrisses des Papst-Johannes-Hauses sein Vereinsheim verlassen und sich nach neuen Räumlichkeiten umsehen. Viele Becken und Lampen für die zwei Börsen pro Jahr wurden wegen fehlender Lagermöglichkeit an die Mitglieder verteilt oder entsorgt. „Erst wollten wir in die Sozialstation einziehen, doch das war mit dem Beginn des Lockdowns für Fremde nicht mehr möglich“, erinnert sich Rigling. Die Aquarienfreunde kamen schließlich in der AWO Mering unter. Für die Räume müssen sie nur zahlen, wenn sie diese tatsächlich nutzen.

