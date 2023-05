Attacken im Amt sind das Thema bei Film- und Diskussionsabend

Aktionsbündnis "Mering ist bunt" zeigt den Film "Die Bürgermeisterin". Auch Bürgermeister Florian Mayer und sein Vorgänger haben schon Angriffe erfahren.

Die Bürgermeisterin Claudia Voss wird mit ihrer Familie massiv attackiert und kann kein normales, angstfreies Leben mehr führen. Der Film "Die Bürgermeisterin" ist zwar fiktiv, aber in den geschilderten Bedrohungs-szenarien von vielen wahren Fällen inspiriert. Die bewegende Geschichte zeigte das Aktionsbündnis " Mering ist bunt" bei seiner jüngsten Veranstaltung in der Meringer Bücherei.

Der Film war emotional so belastend, dass eine Besucherin sogar den Raum verließ. Am Ende hieß es im Abspann, dass im Jahr 2021 in Deutschland 57 Prozent der Bürgermeister schon einmal bedroht worden seien. Peter Hörmann vom Aktionsbündnis erzählte, dass 19 Prozent der Amtsträger und Amtsträgerinnen bei einer Umfrage angaben, dass sie schon überlegt hätten, wegen Angriffen aufzuhören. Selbst Landrat Klaus Metzger habe während der Corona-Pandemie massive persönliche Angriffe erlebt, die ihn sehr belastet hätten.

Aktionsbündnis gründet sich wegen rechter Szene in Mering

Hörmann berichtete, dass gerade ein Gesetz in Planung sei, welches die sozialen Medien verpflichten wolle, die Namen von Menschen preiszugeben, die über das Netzwerk andere diffamieren oder angreifen. Vorfälle dieser Art haben überhaupt erst zur Gründung des Aktionsbündnisses geführt, wie Hörmann erzählte. Im Jahr 2008 traten in Mering massiv Aggressionen von rechts auf, Schmierereien auf Stromkästen oder an Mauern, die sich gegen das Meringer Jugendparlament und die Jugendbeauftragte Marita Rach-Wiegel richteten. "Rach-Wiegel, we are watching you" lautete eine Botschaft. In der Reaktion auf diese Übergriffe schlossen sich zahlreiche Vereine, Organisationen und Einzelpersonen im Aktionsbündnis zusammen, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen.

Die Notwendigkeit wurde erneut aktuell. Im März 2019 gab die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Mering. Dem stand eine flugs organisierte Gegenkundgebung des Aktionsbündnisses gegenüber. Und erst im März dieses Jahres war dort die "Galerie der Aufklärung" anzutreffen, die gegen die Unterstützung der Ukraine wetterte.

Aktionsbündnis will auf Bedrohung von Amtsträgern aufmerksam machen

Den Leitspruch "Für Demokratie und Toleranz" hat sich das Aktionsbündnis "Mering ist bunt" auf die Fahne geschrieben und bietet immer wieder spontane Veranstaltungen an. Mit dem Film "Die Bürgermeisterin" wollte das Bündnis auf die Bedrohung von öffentlichen Amtsträgern aufmerksam machen.

Nach drei Jahren im Amt erzählt Merings Bürgermeister Florian Mayer, dass ihm im Internet oft ungerechtfertigte Dinge unterstellt werden. Beim Freibad hatte jemand eine neue, handgeschriebene Preistafel aufgehängt und das Foto im Internet verbreitet mit der Behauptung, dass die Gemeinde lüge, die Preise im Jahr 2023 nicht zu erhöhen. Zudem beschäftigten immer wieder zwei Leserbriefschreiber mit unzutreffenden Aussagen die Verwaltung.

"Es gehen auch anonyme Briefe ein, die zeigen, dass sich die Menschen nicht mehr trauen, Dinge persönlich anzusprechen", so Mayer. Sein Vorgänger Hans-Dieter Kandler fand einmal rechte Schmierereien an seiner Garage vor. Aber auch ehrenamtliche Gemeinderäte oder engagierte Bürger erfahren Beschimpfungen.

Wolfhard von Thienen berichtete, dass beim Aufbau zur Pflanzentauschbörse ein Autofahrer die Partei der Grünen beim Vorbeifahren beschimpft habe. Marktgemeinderätin Bündnis 90/Die Grüne Petra von Thienen weiß von Diffamierungen auf Instagram, sogar durch Menschen mit einer öffentlichen Vertrauensstellung. Die Besucherin Solongo Treml, geboren in der Mongolei, erzählte, dass sie aufgrund ihres asiatischen Aussehens während der Corona-Pandemie von Menschen angeschrien wurde mit der Aussage: "Verpiss dich nach China!"

Info: Bis Oktober kann der Film "Die Bürgermeisterin" in der Mediathek des ZDF angesehen werden.