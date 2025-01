Auch Neubürger fühlen sich in der Siedlung St. Afra wohl

In den vergangenen 75 Jahren hat sich St. Afra immer weiter vergrößert und wächst langsam mit Mering zusammen. Die alteingesessenen Bewohnerinnen und Bewohner waren stolz auf ihre Siedlung. Die Meringer mieden anfangs die Vertriebenen, später war auch ein wenig Neid auf die schmucken Siedlerhäuschen im Spiel, so wird oft berichtet. „Bis in die 70er oder 80er Jahre waren wir quasi autark“, berichtet Wolfgang Wrba. Es gab einen Supermarkt, zwei Banken, Metzger, zwei Frisöre und die Post hatte sogar längere Öffnungszeiten als in Mering. Spätestens seitdem im Zuge des viergleisigen Bahnausbaus der Haltepunkt St. Afra geschaffen wurde, ist die Siedlung ein beliebtes Bau- und Wohngebiet. Alteingesessene Afraner wie Hermann Paul, Ingrid Rodinger oder Erwin Kotzur hängen an ihrer in der Nachkriegszeit neu gewonnenen Heimat und erzählen voller Stolz von den Anfängen. Doch wie verhält es sich mit den Zugezogenen? Fühlen sie sich ihrem Wohnort zugehörig und wollen sie erfahren, wie es in St. Afra früher war?

Auch neue „Siedlunger“ sind jetzt im Siedlerbund aktiv

Anfangs gab es zwischen Mering und Kissing nur Wiese und Felder. Dann entstand durch vieler Hände Arbeit in der Nachkriegszeit die Siedlung St. Afra, in der Vertriebene und Flüchtlinge eine neue Heimat fanden. Wolfgang Wrba, gebürtiger „Siedlunger“, wie er sich nennt, hat es sich zusammen mit einigen Mitstreitern zur Aufgabe gemacht, im „St. Afra Archiv“ die Geschichte des Meringer Ortsteils zu bewahren. Ein Erzählnachmittag mit Geschichten aus den Anfängen der Siedlung anlässlich des 75-jährigen Bestehens fand Ende vergangenen Jahres eine so große Resonanz, dass man sich zu einer Fortsetzung entschloss. Am Sonntag, 16. Februar, wird ein zweiter Erzählnachmittag über die Entstehung und Anfänge der Nachkriegssiedlung St. Afra veranstaltet.

Beim Bau des Vereinsheims am Wasserhaus 1997-98 packten die Siedler gemeinschaftlich mit an.

„Ich möchte nie mehr woanders wohnen“, sagt Hermann Wolf, der im Dezember 1992 mit seiner Frau nach St. Afra zog und eine Eigentumswohnung im sogenannten Hochhaus erwarb. Irgendwann trat er dem Siedlerbund bei und längst ist er der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft. „Wir wohnen mit 52 Parteien im Haus und mir gefällt der Zusammenhalt sowohl hier als auch im Siedlerbund“, betont er. 280 Mitglieder hat die Siedlergemeinschaft derzeit. In früheren Zeiten waren es über 1000.

„Die Siedlergemeinschaft hat ein etwas altbackenes Image und es ziehen ja in erster Linie junge Leute hierher“, weiß Jochen Fuchs, seit zwölf Jahren der zweite Vorsitzende im Siedlerbund. Bei einem Weinfest des Siedlerbunds vor 20 Jahren fand auch er so großen Gefallen an der Geselligkeit, dass er Mitglied wurde. „Danach trat unser ganzer Straßenzug mit ein“, erinnert er sich. „Das Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft ist eine super Sache“, findet er. „Ohne die Aktivitäten der Siedler gäbe es kaum Veranstaltungen in St. Afra“.

Das Vereinsheim am alten Wasserhaus wurde mit viel Eigenleistung erbaut, nachdem mit dem Abriss des legendären Gasthauses Erlbeck 1996 die Vertriebenenvereine und die Siedlergemeinschaft zunächst heimatlos waren. Hier fanden nicht nur Vereine aus St. Afra eine Heimat, auch viele Meringer Organisationen veranstalten dort ihre Zusammenkünfte. Zum regen Austausch kam auch Hermann Klemmt. Der gebürtige Münchner ließ sich 2016 zusammen mit seiner Frau in St. Afra nieder. Ausschlaggebend war für ihn die gute Verbindung nach München. Der mittlerweile 76-Jährige engagiert sich seit einigen Jahren im Meringer Bürgernetz, Heimatgeschichte ist sein Hobby und er liebt die Geselligkeit. Mit großem Interesse verfolgte er den ersten Erzählnachmittag und hat sich auch den kommenden bereits in den Kalender geschrieben. „Ich wohne hier, also will ich auch wissen, was hier früher war“, erklärt er.

Der zweite Erzählnachmittag findet im Wasserhaus St. Afra statt

Dass es sehr viele Menschen gibt, die etwas über die Anfänge der 75-jährigen Siedlung St. Afra erfahren wollen, bewies die große Resonanz beim letzten Erzählnachmittag mit über 200 Besucherinnen und Besuchern. Darüber freute sich auch Erwin Kotzur, der als Einjähriger mit seinen Eltern aus Schlesien flüchtete und nach Zwischenstationen schließlich in St. Afra eine neue Heimat fand. „Meine gesamte Verwandtschaft aus dem Umkreis war mit dabei und sogar mein 21-jähriger Enkel, der in Steindorf aufgewachsen ist, kam und wollte etwas über die Anfänge des Wohnorts seines Opas erfahren“. Auch beim zweiten Erzählnachmittag am Sonntag, 16. Februar ab 14.30 Uhr im Vereinsheim Wasserhaus wird es wieder eine Fülle an Bildern und Anekdoten „von damals“ geben, dazu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Der Eintritt ist frei.