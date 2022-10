Was die Meringer an ihrem Wochenmarkt schätzen – ein Rundgang

Von Heike Scherer - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

Direktvermarktung hat in der Meringer Ortsmitte Tradition. An neun Ständen gibt es jeden Freitag Frisches und Regionales. Ein Rundgang mit vielen Begegnungen.

Morgens um 9 Uhr ist am Freitag auf dem Meringer Marktplatz viel los. Es ist Wochenmarkt. Von 7.30 bis 13.30 Uhr bieten die Händlerinnen und Händler ihre Waren an. Vor allem am Gemüse- und Obststand hat sich eine längere Schlange gebildet. Frische Brotwaren, Käse, Fisch, Eier, Nudeln, aber auch Südtiroler Spezialitäten, Honig, Blumen und Pflanzen für den Garten oder Schnittblumen können freitags beim Markt gekauft werden. Ein Bauer kommt sogar am Samstagvormittag und hält Kartoffeln, Gemüse, saisonal auch Himbeeren, Erdbeeren und Spargel für die Besucher bereit. Unter den Fieranten sind manche schon 26 Jahre oder länger dabei. Gerne würden sich noch mehr Anbieter dazugesellen, wenn Platz vorhanden wäre.

