Auffahrunfall in Mering: 47-Jährige leicht verletzt

Ein 27-Jähriger sieht zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto nach rechts abbiegen möchte. Es kommt zu einem Unfall in Mering, die vordere Fahrerin wird leicht verletzt.

Eine 47-jährige Opel-Fahrerin steht am Dienstag gegen 7.35 Uhr in der Unterbergstraße an der Einmündung zur Bundesstraße 2 in Mering. Sie wollte rechts abbiegen, was der hinter ihr fahrende Toyota-Fahrer zu spät erkannte.

Leicht verletzt nach Unfall in Mering

Der 27-Jährige fuhr mit seinem Wagen auf den Opel auf. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. (AZ)