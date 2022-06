Augsburger Kirchenmusiker gibt Konzert in St. Michael in Mering

Am 3. Juli lässt Helmut Hiller Klänge von Johann Pachelbel, Marco Enrico Bossi oder Chick Corea hören. Was der Förderverein der Kirchenmusik noch plant.

Vor knapp 30 Jahren wurde der Förderverein der Kirchenmusik St. Michael Mering zur Mitfinanzierung der neuen Orgel gegründet. Die damals angeschaffte "Königin der Instrumente" ist nun auch bei einer Orgelmatinee zu hören. Am Sonntag, 3. Juli, um 11.30 Uhr lässt der Augsburger Organist Helmut Hiller ein buntes Programm an Werken in der Meringer Pfarrkirche erklingen.

Angefangen vom Präludium F-Dur des Bach-Schülers Johann Ludwig Krebs über Choralvorspiele von Gerd Wachowski bis zu Eugène Gigouts Grand Choeur Dialogué erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer ein großer Hörgenuss. Der aus Mittelfranken stammende Organist ist seit 1995 in der evangelischen Gemeinde St. Johannes in Augsburg als Kirchenmusiker tätig. Auch sein langjähriges Interesse am Jazz kommt dem Meringer Publikum zu Ohren mit verschiedenen Jazzstandards von Victor Young, Michel Fugain, Boby Hepp und Chick Corea.

Spenden für weitere Konzerte in Mering erbeten

"Der Eintritt zu unserer Orgelmatinee ist frei, doch Spenden werden gerne angenommen", informiert Elke Müller vom Förderverein der Kirchenmusik. Von diesem Betrag sollen weitere Konzerte finanziert werden. Gute Kirchenmusik koste mehr Geld, als sich eine Pfarrei heutzutage leisten könne, betont sie. Aber sogar während der Pandemiezeit konnte eine Veranstaltung durchgeführt werden. Es handelte sich um eine Passionsandacht mit vier Musikern der Münchner Philharmoniker, die am 28. März vergangenen Jahres via Livestream im Internet übertragen wurde.

Freunde der Kirchenkonzerte in St. Michael können sich in diesem Jahr noch auf drei weitere Veranstaltungen des Fördervereins freuen. Am 17. September gastiert dort das Henschel-Quartett. Am 27. November gibt es ein Adventskonzert mit den Domsingknaben und für den zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, organisiert der Förderverein auch wieder das beliebte Weihnachtskonzert mit erstklassigen Musikern.