Aus Versehen Rückwärtsgang eingelegt: Autofahrer verursacht Unfall an Ampel

Weil ein Autofahrer an einer Ampel versehentlich den falschen Gang einlegt, kommt es in Mering zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Ungewöhnliches trug sich am Mittwoch auf der Augsburger Straße in Mering zu. Zwei Autofahrer standen gegen 16.40 Uhr auf dem Linksabbiegerstreifen an einer Ampelanlage.

Unfall an Ampel in Mering

Als die Ampel auf Grün schaltete, legte der vordere Fahrer laut Polizei aus Versehen den Rückwärtsgang ein und fuhr mit seinem Wagen gegen das dahinterstehende Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (AZ)