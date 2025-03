Austauschtreffen für die Gewerbetreibenen bietet Plattform zum Netzwerken in Mering

Nach einigen Monaten Pause fand nun wieder ein Austauschfrühstück für Unternehmerinnen und Unternehmer in Mering statt. Organisiert hatte dieses Treffen die Meringer Marktmanagerin Lisa Leiter. Ziel ist es, dass sich die Meringer Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die Gewerbetreibenden im Ortszentrum etwa alle vier Monate treffen und vernetzen. Jedes Frühstück soll daher in den Räumlichkeiten eines anderen Unternehmers stattfinden, so dass sich auch die Betriebe untereinander besser kennen lernen und voneinander profitieren.

Das erste Austauschfrühstück im Februar fand im Hotel und Gasthof Schlosserwirt statt. Bürgermeister Florian Mayer begrüßte die anwesenden Gewerbetreibenden und verwies auf die Maßnahmen, welche die Marktgemeinde in den letzten Jahren zur Stärkung des Ortszentrums ergriffen hat: Bebauungsplan im Ortszentrum zur Sicherung der Struktur und der gewerblichen Nutzung im Erdgeschoss, Einstellung einer Marktmanagerin zur Unterstützung des Gewerbevereins und der Aktivität im Zentrum durch Leerstandmanagement und Veranstaltungen sowie der Umbau des Verkehrsraums um den Marktplatz mit dem Ziel entsprechender Verkehrsberuhigung und mehr Aufenthaltsqualität.

Im Zuge des Austauschfrühstücks waren auch Ludwig Thanner vom Marktbauamt sowie Theresa Finkel und Felix Metzler von den toponauten gekommen, um über den Ausbaustand zum Ortszentrum zu berichten. Aktuell wurde in der Faschingswoche mit den weiteren Arbeiten im Bereich der Hauptstraße begonnen. Neben dem Abbruch der Provisorien werden die Aufmerksamkeitsschwellen an den Zufahrten gepflastert. Am 8. März soll die Deckschicht im Bereich der Hauptstraße asphaltiert werden, anschließend in jeweils zweiwöchiger Arbeit die Pflasterarbeiten in der Herzog-Wilhelm-Straße sowie im Bereich der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße und vor der Buchhandlung fertig gestellt werden.

Markt im März wird noch abgesagt

Bis zur Eröffnung im Rahmen des Mai-Marktes sollen zudem die Bepflanzungen sowie die Möblierung erfolgen. Der Markt Ende März wird aufgrund der Baustelle nochmals abgesagt, dafür ist vom 23. bis zum 25. Mai ein kleines Fest in der neuen Ortsmitte geplant. Freitagabend soll eine Einkaufsnacht stattfinden, die Mering Aktuell organisiert, Sonntag der reguläre Marktsonntag. Am Samstag bleibt dann Zeit für die Eröffnung der neuen Ortsmitte mit Essen, Musik und verschiedenen Darbietungen. Zudem soll das ganze Wochenende mit Musik auf einer Bühne in der nähe des Marktplatzes bespielt werden, so aktuell die Überlegungen von Lisa Leiter und Acky Resch von Mering Aktuell in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Florian Mayer und Kulturbeauftragten Klaus.Dieter Ruf.

Im Anschluss stellte Maria Bader-Krätschmer den Schlosserwirt als Unternehmen vor. Nach einer Führung durch den Betrieb und einem Frühstück vom Schlosserwirt gab es reichlich Informationen und Möglichkeiten zum Gespräch. Das nächste Austauschfrühstück findet am 5. Juni um 7.15 Uhr im Casa Florentina statt. Zudem ist noch ein Vernetzungstreffen für Themen rund um die Gesundheit in Kooperation mit dem Steindorfer i-tüpferl geplant. (AZ)