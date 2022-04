Auto angefahren: Verursacher flieht von Unfallstelle

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt in Mering ein parkendes Auto. Danach flieht der Verursacher. Es entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Über Schäden am eigenen Auto ärgerte sich am Donnerstag ein Autofahrer in Mering. Als er zu seinem, gegen 6.30 Uhr in der Hermann-Löns-Straße geparkten Wagen zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Ein unbekanntes Fahrzeug demolierte das geparkte Auto am linken Außenspiegel und am Kotflügel. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Polizei Friedberg sucht nach Zeugen für Unfall in Mering

Die Polizeiinspektion Friedberg bittet Zeugen der Unfallflucht, sich telefonisch unter 0821/3231710 zu melden. (AZ)