Auto auf dem Park&Ride-Platz in Mering beschädigt

Am Freitag zwischen 6 und 13.30 Uhr wurde in der Friedenaustraße in Mering, auf dem P&R-Parkplatz, ein abgestellter Pkw angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch den Unfall wurde das parkende Fahrzeug im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Nummer 0821/323-1710 mitgeteilt werden. (AZ)