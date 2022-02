Mering

vor 16 Min.

Auto in Mering angefahren und aus dem Staub gemacht

Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise, wer am Donnerstag den Unfall in Mering beobachtet hat.

Am Marktplatz in Mering wurde ein roter Opel Astra am Donnerstag zwischen 13.15 und 14.15 Uhr vermutlich beim Ausparken beschädigt. Bislang meldete sich niemand bei der Polizei, der den Schaden in einer Höhe von etwa 1500 Euro verursacht hat. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 möglich. (AZ)

Themen folgen