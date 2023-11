Auto in Mering angefahren und aus dem Staub gemacht

6000 Euro Schaden entstanden an dem in Mering geparkten Auto.

Ein Autofahrer hatte am Freitag in der Zeit von 12.30 bis 13.15 Uhr seinen Pkw in Münchner Straße am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Fahrerseite beschädigt war. Die Polizei Friedberg beziffert den Schaden auf etwa 6000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 melden. (AZ)