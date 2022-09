Mering

vor 16 Min.

Auto in Mering zerkratzt

Unbekannte haben in Mering ein Auto zerkratzt.

2000 Euro Schaden richteten Unbekannte an einem Auto in Mering an.

An der rechten Fahrzeugseite wurde ein Auto, das im Donauschwabenring in Mering geparkt war, zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 66-jährige Rentnerin ihren blauen Opel Corsa im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag dort abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

