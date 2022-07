Autofahrer bringt Radler zu Fall und fährt einfach weiter

Ein Autofahrer überholt einen Radfahrer in einem Kreisverkehr in Mering und bringt diesen durch eine Berührung zu Fall. Die Polizei sucht nach dem Pkw-Fahrer.

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Mering. Gegen 7.55 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in Mering. Dort wurde der Mann von einem Auto überholt, das vor ihm aus dem Kreisverkehr in die Augsburger Straße abbog. Bei dem Abbiegevorgang touchierte der Pkw laut Polizei mit dem Heck das Vorderrad des Fahrrads, was dazu führte, dass der 72-Jährige stürzte. Der Autofahrer fuhr daraufhin einfach weiter.

Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer mehrere Schrammen am Knie zu. Am Fahrrad wurde die Gangschaltung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Von dem unfallverursachenden Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen weiß/silbernen Kleinwagen handeln soll. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)