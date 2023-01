Autofahrer mit mehr als einem Promille in Mering erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Mering bemerkt die Polizei Alkoholgeruch in einem Auto. Der Fahrzeugführer darf nicht weiter fahren.

Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr führte die Polizei in der Afrastraße in Mering eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten stellten beim Autofahrer Alkoholgeruch fest. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. (AZ)