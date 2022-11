Autofahrer übersieht rechts vor links: 20.000 Euro Schaden

In Mering übersieht ein Autofahrer die Vorfahrtsregelung. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw, wobei ein hoher Sachschaden entsteht.

Am Montag kam es in Mering zu einem teuren Unfall. Gegen 6.05 Uhr übersah ein Autofahrer an der Einmündung von Holzgartenstraße und Lechstraße einen von rechts kommenden Pkw. Dieser hätte laut Polizei aufgrund der Regelung "rechts vor links" Vorfahrt gehabt. Die Folge war ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. (AZ)