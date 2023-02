Autofahrerin verursacht Unfall: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Eine Autofahrerin übersieht in Mering eine 64-Jährige auf ihrem Rad. Es kommt zum Zusammenstoß, der für die Radfahrerin alles andere als glimpflich verläuft.

Die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin hat laut Polizei am Marktplatz in Mering zu einem Unfall geführt. Die Frau wollte am Mittwoch gegen 7.50 Uhr an einem Lkw vorbeifahren. Dabei übersah sie eine Radfahrerin.

Die 64-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie musste ärztlich behandelt werden. An Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 750 Euro. (AZ)