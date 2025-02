Autofahrerin verwechselt in Mering Pedale und stößt gegen Autos

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch in Mering mit ihrem Auto gegen einen geparkten Pkw gestoßen und hat diesen dabei auf zwei weitere Autos geschoben. Die 75-Jährige verwechselte um 11.30 Uhr in der Bouttevillestraße beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal. Dabei stieß sie gegen das Heck eines geparkten Autos und schob den Pkw auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Zwei der vier beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit, sodass ein hinzugerufener Abschleppdienst diese von der Unfallstelle abschleppen musste. Laut der Polizei Friedberg wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. (AZ)

