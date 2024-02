Autor aus Mering bringt neuen Mittelalter-Roman heraus

Die erste Lesung von "Die Mönchin" veranstaltet Peter Orontes alias Peter Glowotz wie immer in der Kissinger Bücherei.

Eine wagemutige Frau, die es schafft, das Undenkbare zu denken und das Unfassbare zu wagen, um das Unmögliche zu erreichen. Und das unter äußerst prekären Umständen in einem männerdominierten Umfeld, in dem sie nicht nur einmal in Lebensgefahr gerät. So beschreibt Peter Glowotz die Protagonistin seines neuen Buches „Die Mönchin“. Gerade ein Jahr ist es her, dass der in Mering lebende Autor in der Kissinger Bücherei sein Buch „Siegel des Todes“ vorstellte. Nun wartet er schon mit dem nächsten Mittelalterroman auf, der wieder viel Spannung verspricht. „Die Mönchin“, die der Autor wieder unter seinem Pseudonym Peter Orontes veröffentlicht, bringt auf knapp 500 Seiten finstere Machenschaften in einer alten Benediktinerabtei ans Licht.

Der ein oder andere Leser fühlt sich dabei möglicherweise sofort an die Bestseller „Die Päpstin“ oder „Der Name der Rose“ erinnert. Ein solches „Klostersetting“ passte hervorragend für die Idee zu seinem Buch, die schon sehr lange in seinem Kopf war, erzählt der Autor. „Ich habe mich schon immer für religiöse Themen im historischen Kontext interessiert“, erklärt er. Ein Blick auf die Regale mit mehrbändigen Mittelalter-Enzyklopädien in seinem Arbeitszimmer lassen diese Leidenschaft erahnen. Auch in seinem vierten Roman gelingt es dem Autor, ein authentisches und stimmungsvolles Porträt der kirchlichen und klösterlichen Welt im Mittelalter heraufzubeschwören.

Peter Orontes steigt bei HarperCollins in die Riege beachteter Autoren auf

Längst hat sich Peter Orontes in diesem Genre einen Namen gemacht und ist mit seinem Wechsel zum Verlag HarperCollins in die Riege eines durchaus beachteten Autors aufgestiegen. Peter Orontes ist inzwischen für eine immer größer werdende Leserschaft ein Garant für stimmungsvoll geschriebene Mittelalterromane, in denen religiöse Themen in historischem Kontext spannend aufbereitet sind.. „Mein Interesse gilt insbesondere Gruppen, die in einer Zeit, als die Kirche das Sagen hatte, den Mut aufbrachten, nicht nur anders zu denken, sondern dies auch zu verbreiten“, erklärt er. So widmete er sich beispielsweise den Waldensern, die in seinem Buch „Tochter der Inquisition“ eine Rolle spielen. Dafür erhielt er 2017 den Literaturpreis „Goldener Homer“.

Die Gegend um Steyr ist auch dieses Mal wieder Schauplatz seines fiktiven Szenarios. Die Protagonistin Adriana von Bronnen schlüpft in die Rolle eines Mönchs und dringt in ein Kloster ein, um einer seit langem verschollenen Handschrift auf die Spur zu kommen. Deren brisanter Inhalt ist für die Kirche höchst gefährlich, er könnte eines ihrer zentralen Dogmen, das der Dreifaltigkeit, zum Einsturz bringen. Die Geschichte ist fiktiv, dennoch gibt es einen historischen Kern: den sogenannten Arianischen Streit. Darüber und über die Situation der Klöster im Mittelalter informiert der Autor in einem erklärenden Nachwort. Er greift auch die interessante Thematik von Frauen auf, die in die Identität von Männern schlüpfen.

Alle Latein-Zitate bei Peter Glowotz sind von einem Experten geprüft

Genauso viel Sorgfalt hat Orontes dem Prolog gewidmet, in dem er auf die spannende Handlung seines Buches „Die Mönchin“ hinführt. „Die externe Lektorin machte es von meinem Prolog abhängig, ob sie das Buch lektorieren würde“, berichtet Peter Glowotz. Der war spannend genug, dass die studierte Historikerin zusagte und sich bereit erklärte, den Meringer Autor beim Entstehen des Buches zu begleiten. Hinzugezogen wurde auch eine Latein-Expertin zur Überprüfung der vielen lateinischen Zitate. Mit diesen, aber auch mit den klösterlichen Gebetszeiten, den sogenannten Horen, als Kapitelnamen und nicht zuletzt mit seiner ausgefeilten Sprache schafft Peter Orontes es, eine düstere mittelalterliche Atmosphäre heraufzubeschwören. „Beim Lesen fühlte ich mich manchmal, als ob ich vor Ort in diesem Kloster wäre“, bestätigte Petra Scola.

Vier historische Romane wurden schon unter dem Autoren-Pseudonym Peter Orontes veröffentlicht Foto: Peter Glowotz

Die Kissinger Büchereileiterin ist begeistert, dass Peter Glowotz seine Tradition beibehält, dort zu lesen, wo er einst seine ersten Veröffentlichungen präsentierte. Sein vierter historischer Roman ist insgesamt das siebte Buch des Autors, der in seinem Berufsleben als Kommunikationsdesigner arbeitete. Unter dem Pseudonym Max Abele veröffentlichte Peter Glowotz auch zwei unterhaltsame Schwabenkrimis. „Im Moment habe ich mich ganz auf das Schreiben historischer Romane verlegt und arbeite auch kaum noch im grafischen Bereich“, berichtet Glowotz. Sein letzter Auftrag als Kommunikationsdesigner war die Gestaltung des Logos für die Gemeinde Kissing mit dem Burgstall und der stilisierten Paar. Eine Variation des Motivs mit Buch gestaltete Glowotz eigens für die Bücherei.

Dort, in der Bahnhofstraße 69a wird er am 28. Februar aus seinem neuen Buch lesen. Wer den Autor bei den Lesungen in den vergangenen Jahren erlebt hat, weiß, dass er nicht nur spannend schreiben, sondern auch sehr unterhaltsam vortragen kann. Dass das Schicksal der „Mönchin“ eine breite Leserschaft verdient, davon ist man bei HarperCollins überzeugt. Und auch davon, dass der Autor mit seinem nächsten Buch, an dem er bereits fleißig arbeitet, einen weiteren Publikumserfolg landen wird. „Mein Folgeroman spielt wieder im Mittelalter, aber vor einem anderen Hintergrund“, soviel verrät Peter Glowotz schon.