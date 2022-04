Autorin schreibt Theaterstück zur 1000-Jahr-Feier in Mering

Plus Mit dem Stück Bruderherz hat die Meringer Autorin Martina Drexler ein historisches Thema aufgenommen. Diesmal dreht sich alles um das Thema Gastfreundschaft.

Als Martina Drexler vor zwei Jahren damit begann, ein Stück über die 1000-jährige Geschichte von Mering zu schreiben, wusste sie noch nicht, wie aktuell ihr Hauptthema werden sollte. Wesentlicher Kern des Historiendramas "Bruderherz" ist die Gastfreundschaft und die damit verbundenen Zeichen der Menschlichkeit. "Dass wir 2022 Menschen aus der Ukraine hier bei uns in Deutschland und damit auch in Mering aufnehmen werden, daran dachte ich beim Schreiben noch überhaupt nicht", sagt sie.