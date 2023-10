Mering

vor 17 Min.

Badangerbiergarten in Mering soll länger als zwei Monate öffnen dürfen

Plus Den beliebten Biergarten-Betrieb will der Marktgemeinderat nun baurechtlich sichern. Bei den Kosten soll Betreiber Acky Resch über die Pacht mitzahlen.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Brotzeit, Geselligkeit und Getränke im Grünen - das macht den Badanger-Biergarten jeden Sommer zum Anziehungspunkt. Doch obwohl die Freiluftgastronomie in Mering schon zur Tradition geworden ist, hat sie rechtlich nur eine behelfsmäßige Grundlage. Das will der Gemeinderat nun mithilfe des Bebauungsplans ändern. Damit könnte der bisher auf zwei Monate begrenzte Biergartenbetrieb kommendes Jahr während der gesamten Freiluftsaison laufen. In der Sitzung gab es allerdings auch kritische Worte an Betreiber Acky Resch.

Über das Thema hatte der Gemeinderat bereits im April sehr kontrovers diskutiert und sich dann zur Vertagung entschlossen. Wie Bürgermeister Florian Mayer berichtete, hatte es mittlerweile einen Ortstermin im Biergarten gegeben. Er schilderte noch einmal die Rechtslage. Bisher ist das Gelände im Bebauungsplan als Grünfläche festgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen