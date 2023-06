Bahn-Pendler sind verwirrt: Go-Ahead-Züge werden digital nicht angezeigt

Wegen eines technischen Fehlers werden Züge von Go-Ahead aktuell nicht in der App der Deutschen Bahn angezeigt. Die Züge fahren aber normal.

Bahnpendler Michael Müller aus Mering meldete sich am Dienstagmorgen bei uns: "Die Züge von Go-Ahead werden von der App der Deutschen Bahn nicht mehr angezeigt." Viele Bahnpendler seien verwirrt. "So schlimm war es schon lange nicht mehr", sagt Müller. Im Zug von Mering nach München gab es dann die Durchsage: "Nicht alle Züge fallen aus, die in den elektronischen Anzeigen und im DB-Navigator nicht erscheinen."

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei Go-Ahead informiert Pressesprecher Winfried Karg: "Der Fehler ist bei uns bekannt, die Kollegen arbeiten schon dran." Es liege wohl an einer fehlerhaften Datenübertragung. Am Dienstag und Mittwoch sei noch mit diesem Problem zu rechnen. Die Züge fahren aber weiterhin normal. Korrekte Informationen liefert der BayernFahrplan der BEG, den man als kostenlose App herunterladen oder im Internet unter https://www.bayern-fahrplan.de/de/auskunft erhalten kann. (sev)