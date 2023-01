Bahnchaos: Tomaschko wendet sich an Verkehrsminister

Laut Verkehrsminister Christian Bernreiter drohen dem neuen Betreiber Go-Ahead empfindliche Geldstrafen.

Tausende Fahrgäste aus dem Landkreis, vor allem aus den Pendlergemeinden Mering und Kissing, leiden unter den chaotischen Zuständen, die seit der Betriebsübernahme des Augsburger Netzes durch den neuen Anbieter Go-Ahead herrschen. Der in Merching lebende CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko hat sich dazu an den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) gewandt. In einer ausführlichen Antwort sichert dieser seine Unterstützung zu und spricht von massiven Vertragsstrafen für das Bahnunternehmen Go-Ahead.

"Für den Freistaat sind die massiven Zugausfälle und Probleme im Augsburger Netz (Los 1) völlig inakzeptabel und ein absolutes Ärgernis für die Fahrgäste", schreibt Bernreiter. Daher führe die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) bereits intensive Krisengespräche mit allen Beteiligten. Auf der Strecke müsse schnellstmöglich wieder ein geregelter Betrieb hergestellt werden. "Gleichzeitig erwarten wir, dass Go-Ahead kurzfristig die bisherigen Mängel bei der Fahrgastinformation behebt", fährt der Verkehrsminister fort.

Auch für mangelhafte Fahrgastinfo fallen Strafen bei Go-ahead an

Dazu schöpfe das Verkehrsministerium alle vertraglichen Möglichkeiten aus. So gibt es für nichterbrachte Leistungen keine Zahlungen an Go-Ahead. Wenn Züge ausfallen, weil Personal fehlt oder Fahrzeuge nicht verfügbar sind, wird zusätzlich eine Vertragsstrafe fällig. Entsprechend hoch sei der finanzielle Anreiz, einen möglichst störungsfreien Betrieb sicherzustellen. "Für die teilweise völlig unzureichende Fahrgastinformation von Go-Ahead werden ebenso Strafzahlungen fällig", so Bernreiter. Die BEG habe nicht nur Go-Ahead, sondern auch Siemens in mehreren Gesprächen aufgefordert, die Probleme umgehend zu lösen. Zudem unterstütze sie Go-Ahead in kurzfristig einberufenen Gesprächen mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der Beschaffung von Ersatzfahrzeugen, damit kurzfristig wieder ein möglichst stabiler Betrieb hergestellt werden kann. (AZ/gön)