Ballonfahrer Josef Stöhr geht seit Jahrzehnten in die Luft – auch im Winter

Plus Der Meringer Josef Stöhr ist seit 35 Jahren Ballonpilot. In der Zeit hat er viel erlebt – und langsam denkt er ans Aufhören. Was ihn an seinem Hobby begeistert.

Mit hundert anderen Ballonen durch die felsige Landschaft Kappadokiens schweben. Eine glimpfliche Bruchlandung im Wald. Ein Fotoshooting mit einem frierenden Model in der Höhe. Zerklüftete Berge, Schnee, dazwischen ein gelber Ballon: Im Flur hängen Fotos von Josef Stöhrs liebsten Erinnerungen. Seit 35 Jahren fährt der Meringer Ballon, in der Heimat, in den Alpen, überall auf der Welt. Das Hobby hat sein Leben geprägt. Er erzählt von mutigen Fahrgästen, den schönsten Ausflügen – und warum er bald mit dem Ballonfahren aufhören will.

Meringer gründete "Augusta Ballonfahrten"

Viele Menschen könnten sich nicht vorstellen, wie das ist, im Ballonkorb auf 1000 Metern Höhe zu schweben. "Es ist ein bisschen so, als würde man auf seinem Balkon stehen und durch die Landschaft fahren", sagt Stöhr. Gleichzeitig könne man kaum Einfluss nehmen, in welche Richtung es geht. Die Natur bestimme. Auch, wann man überhaupt in die Luft geht. Wind, Regen, Nebel: Im Winter muss Stöhr seine Kundinnen und Kunden oft wochenlang vertrösten, bis sich eine Gelegenheit findet. Doch passen die Bedingungen, böten sich im Winter atemberaubende Aussichten auf schneebedeckte Landschaften. Und die Kälte? "In der Luft ist es nicht kühler als am Boden. Es kann sogar wärmer sein", sagt der Fachmann.

