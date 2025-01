Meringer Zentrum: Abschluss der Bauarbeiten verschiebt sich, Pläne für 2025 stehen fest

Im Meringer Zentrum fließt zurzeit wieder der Verkehr. „Leider sind wir kurz vor dem Ziel, nicht ganz soweit fertig geworden, wie wir uns gewünscht hatten“, sagt Bürgermeister Florian Mayer. Die Deckschicht konnte aufgrund der winterlichen Temperaturen nicht mehr rechtzeitig aufgebracht werden. „Doch wie versprochen, fand der Weihnachtsmarkt statt“, blickt Mayer zurück.

Im Frühjahr kommt die Deckschicht im Meringer Zentrum

Ob die ausführende Baufirma jetzt Strafe zahlen muss, weil sie nicht rechtzeitig fertig wurde, muss noch entschieden werden. „Es gab schließlich auch vonseiten der Kommune noch einige Änderungen“, räumt Mayer ein. So musste bei den Sparten, wie Wasser, Kanal oder Strom weit mehr Instand gesetzt werden als gedacht. „Die Wasserleitungen waren so marode, da mussten wir einfach großflächig ran“, sagt Mayer. Es wurden noch Bereiche in der Herzog-Wilhelm-Straße und in der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße einbezogen werden. In der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße sind noch Pflasterarbeiten notwendig, auch im Bereich vor der Apotheke und der Buchhandlung fehlt das Pflaster. „Nach meinen Informationen reichte das Pflaster wohl nicht ganz aus“, so Mayer. Er hofft jedoch, dass die Sperrung im Innenort nur noch teilweise stattfinden muss. „Eine Vollsperrung, wie sie ab Frühjahr 2024 notwendig war, wird es nicht mehr geben.“ Lediglich in den Faschingsferien, vorausgesetzt das Wetter macht mit, sei eine Sperrung für eine Woche notwendig, um die Deckschicht aufzubringen.

Von Anfang an war geplant, die Bepflanzung im Frühjahr anzugehen. Auch die Möblierung mit Bänken und Fahrradständern war für 2025 angesetzt. Im vorigen Jahr fielen die Jahrmärkte in Mering wegen der Bauarbeiten komplett aus. „Noch ist nicht sicher, ob wir vor der offiziellen Eröffnung schon einen Markt stattfinden lassen können“, sagt Mayer. Vermutlich mit dem zweiten Markt im Mai wird auch ein kleines Bürgerfest stattfinden, um damit die neue Innenortsgestaltung zu feiern. „Die Markt Managerin Lisa Leiter von Mering Akutell wird sich hier ebenfalls mit Ideen für das Fest einbringen“, informiert Mayer.

Märkte laufen wohl wieder ab Mai

Wesentlich verbessert habe sich die Situation der elektrischen Versorgung. „Wir haben die Leitungen so ausgebaut, dass es künftig bei größeren Veranstaltungen, dem Weihnachtsmarkt oder den Jahrmärkten mit der Stromversorgung keine Probleme mehr geben sollte“, sagt Mayer.

Im Bauausschuss beantragte CSU-Fraktionssprecher Georg Resch, dass der Fahrradständer am Parkplatz hinter dem Marktplatz dort wieder wegkommt. „Dieses leidige Konstrukt wollte ich nie und es wurde von den Bürgerinnen und Bürgern nicht angenommen“, sagte Resch. Da es nun Bügel für die Fahrräder, direkt vor den Geschäften geben soll, sei dieser hinfällig. „Damit schaffen wir auch wieder zwei zusätzliche Parkplätze, die gerade für Apothekenbesucher sehr notwendig sind“, so Resch. Für den Fahrradständer sollte sich sicherlich ein alternativer Standort finden lassen. „Ich schlage vor, dass darüber der Radwege-Arbeitskreis diskutiert“, wandte Bürgermeister Mayer ein.