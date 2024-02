Mering

vor 48 Min.

Bauausschuss diskutiert über Bauanträge, Bienenkorb und Bouttevillestraße

Die Verkehrssituation in der Boutevillestraße in Mering ist angespannt.

Plus Für die Meringer Kindereinrichtung gibt es wohl eine Verlängerung. Parken soll in der Bouttvillestraße nicht mehr überall möglich sein.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Einen unnötigen Präzedenzfall vermeiden wollen die Mitglieder des Meringer Bauausschusses. Schon beim Ortstermin in der Dr.-Rothermel-Straße wurde deutlich, dass die Pläne eines Hausbesitzers, dort einen Carport zu errichten, nicht jedem Mitglied des Gremiums gefallen. Der Bauherr möchte den Carport vor allem deshalb errichten, weil sein Fahrzeug in die Garage nicht passt und er im vergangenen Jahr bereits zweimal an seinem Auto einen massiven Hagelschaden hatte. Der Carport ist mit einer Länge von vier Metern, einer Breite von 6,25 Meter und einer Höhe von 2,5 Metern geplant. Er wird mit einer Holzbalkenkonstruktion erstellt, das Dach und die Westseite sollen verglast werden. In der Häuserzeile ist bereits ein weiterer Holzvorbau errichtet worden. Nach Auffassung von Bürgermeister Florian Mayer stellt dieser aber keinen Vergleichsfall dar.

Carport in Mering wird abgelehnt

Verkehrssachbearbeiter Boris Küppersbusch von der Verwaltung sieht keine Einwände. Bürgermeister Mayer: "Der Antragsteller ist wenigstens den Weg einer Genehmigung gegangen." Er plädierte dafür, den Carport nur unter bestimmten Auflagen zuzulassen. Tobias Listl (Grüne): "Ich tue mich mit diesem Tagesordnungspunkt sehr schwer, kann das sehr nachempfinden, weil auch wir persönlich unter dem Hagelschaden litten." Die Situation vor Ort sei aber schwierig und man schaffe hier einen Präzedenzfall. "Das wird uns wieder auf die Füße fallen." Mit vier zu sieben Stimmen wurde der Antrag für den Carport abgelehnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen