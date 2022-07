Mering

vor 17 Min.

Meringer Bauausschuss diskutiert über den Sinn von Bebauungsplänen

Plus Wann ist es wichtig, einen Bebauungsplan für ein Gebiet zu erstellen und wann lässt man es besser bleiben? Über diese Frage berät der Meringer Bauausschuss.

Von Eva Weizenegger

Eine junge Familie, die in der Hermann-Löns-Straße in Mering ein bestehendes Haus umbauen möchte, hat alles dafür getan, dass der Bauantrag möglichst ohne Gegenstimme den Bauausschuss der Marktgemeinde passiert. Schon im Juni wurde ihr Antrag diskutiert, doch damals störten sich die Rätinnen und Räte daran, dass sich das Vorhaben nicht in das Umfeld einfügt. Die Höhe von 9 Metern und ein weiteres Vollgeschoss seien im Wohnquartier "An der Leite/Sportanger" nicht üblich. Das Paar setzte sich zusammen mit ihrem Architekten mit der Bauverwaltung in Verbindung, schrieb einen Brief an die Mitglieder des Bauausschusses, um auf ihre persönliche Situation hinzuweisen.

