Streit um Neubau: Meringer Bauausschuss lehnt Kompromiss mit Bauherrn ab

In der Augsburger Straße werden derzeit zwei Mehrfamilienhäuser gebaut. Doch nach einer Klage der Marktgemeinde Mering ist dieser Bau derzeit eingestellt. Doch nun strebt der Bauherr einen Kompromissvorschlag an. Darüber diskutierte der Meringer Bauausschuss.

Mitte September wurde der Bau in Mering eingestellt

Vorausgegangen waren verschiedene Überschreitungen des Bauherrn. Dazu hatte der Bauausschuss sein Einvernehmen damals nicht erteilt. Das Landratsamt hatte jedoch die Änderungen zum Bauantrag genehmigt, jedoch die Marktgemeinde dazu nicht weiter angehört. Daraufhin hatte die Marktgemeinde beim Verwaltungsgericht geklagt. Mitte September wurde der Bau von der Baukontrolle des Landratsamtes eingestellt. Der Bauträger hat sich mit der Bauverwaltung in Verbindung gesetzt und ist an einer einvernehmlichen, außergerichtlichen Lösung interessiert. Dazu wurde ein Lösungsvorschlag ausgearbeitet und als Sitzungsvorlage für die Ausschussmitglieder erstellt. Doch dann kam alles anders.

„Ist das hier eine Überrumpelungstaktik?“, stellte Erich Lutz (CSU) die Frage an Bürgermeister Florian Mayer. Denn statt der Sitzungsunterlage wurde eine geänderte, mehrseitige Tischvorlage zum Fall ausgegeben. „Ich kann in der Kürze der Zeit das nicht entscheiden“, warf Lutz ein. Es sei aufs Neue ein Beispiel dafür, was Bebauungspläne nutzen. „Wir stellen hier Pläne auf und die Bauherrn interessiert das gar nicht“, sagte Lutz. So wie er aus der Vorlage, die er erst seit fünf Minuten in Händen halte, ersehen könne, sei der Bauherr zwar bei den Balkonen nicht mehr über den nötigen Abstandsflächen, aber bei der Tiefgarage halte er sich nicht daran.

Auch Irmgard Singer-Prochazka (SPD) war mit der Überschreitung nicht einverstanden. „Das macht 5,66 Quadratmeter aus und entspricht einem Stellplatz.“ So eine Überschreitung sei kein Zufall. Bürgermeister Mayer erläuterte, dass es für den ursprünglichen Plan eine Baugenehmigung gebe, die nur deshalb noch nicht greife, weil es ein laufendes Gerichtsverfahren gebe.. „Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagte Georg Resch (CSU). Er frage sich, warum er überhaupt noch in die Bauausschusssitzung gehe, wenn das Gremium gar nichts mehr zu entscheiden habe. „Wir werden das nicht kommentarlos hinnehmen“, sagte Resch.

Michael Fleig (Grüne) gab zu bedenken, dass die Tiefgaragenwand zur Paar hingeht und damit auch der Mindestabstand zur Fluss unterschritten sein könnte. Sebastian Seyßler von der Verwaltung erläuterte, dass die momentane Überschreitung 0,8 Meter betrage. Für Peter Ludwig (UWG), er ist auch Nachbar des Bauvorhabens, war es unverständlich, warum der Bauherr nicht zuerst mit der Westseite angefangen hatte, zu bauen.

Wie geht es jetzt in Mering weiter?

Erich Lutz fragte am Ende der Diskussion: „Was passiert eigentlich, wenn wir ablehnen?“ Armin Neumeir von der Bauabteilung erklärte, dass ein Rückbau immer in der Verhältnismäßigkeit zu beurteilen sei. Landratsamt und Richter müssen prüfen, welches Mittel geeignet sei, um dieses ordnungswidrige Verhalten zu sanktionieren. „Ich denke, wir haben hier ein Zeichen gesetzt, dass es so nicht geht, der Bau ist jetzt eingestellt und die Bauherren sind an einem Kompromiss interessiert, mit dem wir leben können“, warb Bürgermeister Mayer um Zustimmung für die Tektur des Neubaus. Schließlich habe der Bauherr die entstandenen Kosten für das Verfahren bereits an die Kommune überwiesen.

Doch die überwiegende Mehrheit im Bauausschuss sah das anders. Mit 2 zu 10 Stimmen entschieden sie sich gegen die Zustimmung zum Vergleich zwischen dem Bauherrn und dem Markt Mering. „Und was jetzt?“, fragten einige Bauausschussmitglieder. Auch Bürgermeister Mayer war ratlos. Der Tagesordnungspunkt wird nochmals behandelt.