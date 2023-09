Baumarktmitarbeiter setzt Sonnenschirme mit Gasbrenner in Brand

Ein Mitarbeiter eines Meringer Baumarktes entzündet mit einem Gasbrenner einen Karton Sonnenschirme. Das Feuer ist schnell unter Kontrolle, der Schaden hoch.

Ein Missgeschick passierte einem Mitarbeiter eines Meringer Baumarktes am Montag. Gegen 9:10 Uhr wollte der Mann mit einem Gasbrenner vor dem Baumarkt Unkraut entfernen. Diesen verwendete er so nah am Gebäude, dass sich durch die Hitze im Gebäude ein Karton mit Sonnenschirmen entzündete.

Der Arbeiter konnte den Brand löschen, die hinzugezogene Feuerwehr musste nur noch den restlichen Brandherd ablöschen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. (AZ)