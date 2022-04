Mering

vor 54 Min.

Bauprojekt an der Zugspitzstraße in Mering wird zur unendlichen Geschichte

Ein Bauprojekt in der Meringer Zugspitzstraße fiel erneut durch den Bauausschuss durch.

Plus In die nächste Runde gehen ein Bauherr und Mering bei einem geplanten Mehrfamilienhaus in der Zugspitzstraße. Wieder fallen die Pläne im Bauausschuss durch.

Von Eva Weizenegger

Immer wieder versuchen die Mitglieder des Bauausschusses Mering, die Pläne für ein großes Mehrfamilienhaus an der Zugspitzstraße so zu ändern, dass sich die Bauherren für eine kleinere Lösung entscheiden. Damit hatten sie aber bislang keinen Erfolg. Mehrfach stand das Projekt an der Zugspitzstraße auf der Tagesordnung, und immer wieder blitzten unterschiedliche Bauherren damit ab. Jetzt wurden wieder geänderte Planunterlagen eingereicht, doch auch diesmal konnten sich die Rätinnen und Räte nicht dazu durchringen, den Bauantrag durchzuwinken.

