Mering

18:15 Uhr

Baurecht soll es in Mering nicht mehr umsonst geben

Wenn die Gemeinde Baurecht schafft, könnte künftig generell eine Infrastrukturabgabe fällig werden. Darüber will der Gemeinderat bald in nicht öffentlicher Sitzung beraten.

Plus Eine beantragte Einbeziehungssatzung für ein Einfamilienhaus löst im Gemeinderat eine Grundsatzdebatte aus. Darin geht es um die Erhebung einer Infrastrukturabgabe.

Von Gönül Frey

Mering wächst und wächst. Der begehrte Wohnort an der Bahnstrecke zwischen München und Augsburg bekommt durch Zuzug immer mehr Einwohner - vor allem durch Projekte der Nachverdichtung. Das sorgt seit Langem für Diskussionen, weil die Folgekosten wie etwa für die Kinderbetreuung die Kommune vor gewaltige Herausforderungen stellen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung entzündete sich diese Grundsatzdebatte erneut an einem, eigentlich eher überschaubaren privaten Vorhaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen