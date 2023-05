Diebstahl im Hofladen: Täter fliehen mit BMW ohne fette Beute

Diebe schlagen in einem Hofladen in Bayerberg zu. Während einer im Auto wartet, entwenden die beiden anderen eine Holzschatulle. Fette Beute machen sie nicht.

In einem Hofladen im Meringer Ortsteil Bayerberg kam es am Montag gegen 18.10 Uhr zu einem Diebstahl in einem Hofladen. Zwei junge Männer mit Kapuzenpulli betraten laut Polizei den Laden und rissen eine Holzschatulle aus einer Verankerung. In dieser befanden sich rund 20 Euro.

Anschließend sprinteten die Männer aus dem Selbstbedienungsladen und stiegen in einen grauen 3er BMW. Der Wagen war ungefähr 50 Meter vom Tatort entfernt geparkt, in dem ein weiterer Mann wartete. Die drei Männer flüchteten im Anschluss in Richtung Sirchenried. Die Polizei fahndet nun nach den Männern im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Hinweise können unter der Telefonnummer 0821/3231710 an die Polizei in Friedberg gemeldet werden. (AZ)