Bebauungsplan an der Reifersbrunner Straße in Mering sorgt für Unmut

Plus Gaube, Anbau, Aufstocken: Was wird künftig noch erlaubt sein? Anwohner Josef Stöhr wünscht sich im Namen aller Betroffenen eine bessere Einbindung.

Die meisten Häuser im Gebiet nordöstlich der Reifersbrunner Straße stehen hier schon seit 30 bis 40 Jahren. Seitdem haben Eigentümer aufgestockt, erweitert oder Gauben gebaut. Das könnte für künftige Vorhaben nicht mehr so einfach möglich sein. Denn der Markt Mering will das Gebiet nachträglich über einen Bebauungsplan regeln. Anwohner Josef Stöhr ärgert sich über die Vorgehensweise.