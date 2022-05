Mering

18:00 Uhr

Bei brutalem Raubüberfall wird Ehepaar zum zweiten Mal Opfer von Verbrechern

Am Landgericht Augsburg fällt das Urteil in in einem spektakulären Prozess. Ein Meringer Ehepaar wurde von Einbrechern überfallen und stundenlang festgehalten.

Plus Bei einem Raubüberfall steht ein Ehepaar Todesangst aus. Ein Einbrecher muss nun sechs Jahre in Haft. Beim Prozess kommen Verbindungen zu einer alten Tat ans Licht.

Von Peter Richter

Der Einbruch im März vorigen Jahres in eine Villa in Mering verlief spektakulär. Gegen 22 Uhr hatten sich drei mit Sturmhauben maskierten Täter auf dem Grundstück versteckt und waren nach Mitternacht durch ein aufgehebeltes Fenster ins Haus eingedrungen. Sie überwältigten die schlafenden 64 und 65 Jahre alten Eheleute, fesselten und knebelten sie und verließen das Haus erst nach Stunden. Am Freitag fiel vor dem Landgericht Augsburg das erste Urteil gegen einen der drei Einbrecher. Schier unglaublich: Das Ehepaar wurde zum zweiten Mal Opfer eines Verbrechens - und die Fälle sind miteinander verbunden.

