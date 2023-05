Bei der Ausrüstung für die Meringer Feuerwehr darf man nichts anbrennen lassen

Plus Brand in Mering, ein Auto rammt eine Hauswand, ein Mann muss reanimiert werden - drei Einsätze an einem Tag. Die Feuerwehr ist auch an Sonntagen im Einsatz.

Mag kommen was will, auf eins ist Verlass: die Feuerwehr. Die Meringer Einsatzkräfte sind vor Ort, wenn es brennt, wenn die Paar über die Ufer tritt, der Hagel die Unterführungen volllaufen lässt oder ein Unfall passiert. Dann ist es egal, ob die Feuerwehrmänner und -frauen bereits einen langen Arbeitstag hinter sich haben und eigentlich den Feierabend genießen könnten. Es interessiert auch nicht, dass eigentlich Muttertag ist und man gerade bei Kaffee und Kuchen sitzt.

Wenn der Alarm losgeht, fahren sie los, um zu helfen, wo zu helfen ist. Die körperliche und seelische Belastung ist groß. Nicht jeder oder jede kann das verkraften. Doch in der ganz besonderen Gemeinschaft, die unter den Rettungskräften herrscht, werden diese Erlebnisse gemeinsam verarbeitet.

