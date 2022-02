Bei ihm laufen die Fäden für das Meringer Jubiläum zusammen

Plus Viel zu tun hat der Meringer Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf, damit ab Mai die Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen starten können. Welche Veranstaltungen geplant sind.

Wo genau wird die große Festbühne am Badanger plaziert? Kann das Artus Ensemble mit seinem historischen Stück in der Aula des Gymnasiums auftreten? Und wie können noch weitere Vereine zur Mitgestaltung des Lichterwegs gewonnen werden? Dies sind alles Fragen, mit denen sich Klaus-Dieter Ruf täglich beschäftigt.