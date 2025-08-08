Mering beim „Aufstiegsfavoriten“, Rinnenthal nach erstem Rückschlag gefordert

Mit neun Punkten aus drei Spielen sowie einer Tordifferenz von 11:0 gelang dem MSV unter seinem neuen Spielertrainer Thilo Wilke ein nahezu perfekter Saisonstart. Nun wartet mit Kaufering ein Gegner, den der in Landsberg wohnhafte Wilke gut kennt. Währenddessen erlitt der BC Rinnenthal den ersten Rückschlag der Saison und möchte in Dinkelscherben zurück in die Erfolgsspur.
Fußball Bezirksligen
