Mering beim „Aufstiegsfavoriten“, Rinnenthal nach erstem Rückschlag gefordert

Fußball Bezirksligen

Die MSV-Serie soll auch beim stark eingeschätzten Absteiger Kaufering halten. Rinnenthal gastiert in Dinkelscherben. Das weckt positive Erinnerungen beim BCR.
Von Kerem Degirmenci
    Youngster Yusha Venos zeigte in den bisherigen Partien des SV Mering auffallend starke Leistungen. Nun trifft er auf seinen Ex-Klub, den VfL Kaufering.
    Youngster Yusha Venos zeigte in den bisherigen Partien des SV Mering auffallend starke Leistungen. Nun trifft er auf seinen Ex-Klub, den VfL Kaufering. Foto: Rudi Fischer

    Mit neun Punkten aus drei Spielen sowie einer Tordifferenz von 11:0 gelang dem MSV unter seinem neuen Spielertrainer Thilo Wilke ein nahezu perfekter Saisonstart. Nun wartet mit Kaufering ein Gegner, den der in Landsberg wohnhafte Wilke gut kennt. Währenddessen erlitt der BC Rinnenthal den ersten Rückschlag der Saison und möchte in Dinkelscherben zurück in die Erfolgsspur.

