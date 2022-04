Beim Faschingskomitee gibt es Steckerlfisch am Karfreitag

Verkaufserlös fließt in die Renovierung des Vereinsheims am Sommerkeller und in neue Kostüme für die Garde.

Im Sommer war der Steckerlfisch-Verkauf ein beliebtes kulinarisches Angebot im Biergarten am Meringer Badanger. Doch das Faschingskomitee Mering (FKM) bietet auch in der Fastenzeit die frisch gegrillten Makrelen und verkauft sie nun am neuen Vereinsheim am Sommerkeller, dem ehemaligen Trachtenheim. Wie schon am Aschermittwoch wird auch am Karfreitag, 15. April, der Spezialgrill wieder eingeheizt, und die Mitglieder des FKM schwitzen für den guten Zweck. Denn der Verkaufserlös von zehn Euro pro Steckerlfisch und einem Euro für die frische Breze kommt in vollem Umfang der Vereinsarbeit zugute.

Ein gutes finanzielles Polster braucht das FKM zum einen für die weitere Renovierung des alten Trachtenheims, das künftig auch für private Feiern gemietet werden kann. Aber auch die Anschaffung von Kostümen für die Garde, die hoffentlich in den kommenden Jahren wieder viele Auftritte meistern kann, wird aus den Einnahmen finanziert. Die pandemiebedingte auftrittsfreie Zeit der vergangenen zwei Jahre hat doch ein ordentliches Loch in die Vereinskasse gerissen.

Protokollchef des FKM organisiert heuer das Steckerlfisch-Grillen

Für den reibungslosen organisatorischen Ablauf des Steckerlfisch-Grillens sorgt Protokollchef Lars Hohlbein, der normalerweise in corona-freien Jahren die Gardeauftritte und die Ordensverleihungen terminlich auf die Reihe bringt. Die Meringer werden gebeten, ihren Steckerlfisch bis zum 10. April vorab telefonisch unter Telefon 0157/51583296 zu bestellen. Wie schon im Sommer im Biergarten gibt es gestaffelte Zeiten für die Abholung. Diese sind 11.15/12/12.45 und 13.30 Uhr oder am Nachmittag um 16.15/17/17.45 und 18.30 Uhr. Die FKM-Steckerlfisch-Crew steht dazu am Sommerkeller in der Reifersbrunner Straße 9 bereit.

Von einer wiederholt verschenkten Faschingssaison lassen sich FKM-Präsident Benjamin Gottwald und seine Mitstreiter nicht unterkriegen und planen bereits für den Sommer weitere Veranstaltungen auf ihrem neuen Vereinsgelände. Auf dem Programm stehen ein bayerischer Abend mit Big Band, eine italienische Nacht und ein Frühschoppen mit der Kolpingkapelle. Außerdem ist die Mehrzweckhalle bereits für den Tanz in den Mai mit Livemusik unter dem Motto „FKM Meets Big Band“ reserviert.