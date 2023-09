Beim Ferienspaß für die Mädchen und Buben aus Mering war einiges neu

Für Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt war die Organisation des CSU-Ferienprogramms eine Premiere. Über 800 Kinder nahmen an 59 Angeboten teil.

Sonja Sedlmeir sitzt vor ihrem Laptop. Dort zeichnet sich in einem Kuchendiagramm genau ab, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Jahr beim Ferienprogramm des CSU-Ortsverbands Mering dabei waren. "Es waren 801 Kinder", sagt Sedlmeir. Mit einem Klick erfasst sie, wie viele Veranstalter sich beteiligten. "Dieses Jahr waren es 35 Veranstalter, die 59 Programmpunkte anboten". Und schon scrollt sie mit der Maus weiter: "Ich bin so froh, dass wir uns im Ortsverband dazu entschieden haben, für das Ferienprogramm ein eigenes Computerprogramm zu kaufen." Gemeinsam mit Marcus Pfanzelt übernahm Sonja Sedlmeir von Silvia Braatz die Organisation des Ferienprogramms. Nicht nur das Organisationsteam war damit neu, sondern auch einige andere Neuerungen führten sie ein.

Neues Programm war eine Erleichterung für das Meringer Organisationsteam

"Ein großes Plus dieses neuen PC-Programms war die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder online anmelden können", schildert Sedlmeir. Damit entfiel der Vororttermin in der Mehrzweckhalle, der manche Eltern, wegen des großen Andrangs abschreckte. "Auch für uns ist es um einiges einfacher mit dem Onlinesystem", schildert Sedlmeir. So konnten Beiträge direkt eingezogen werden oder auch tagesaktuell zu den jeweiligen Programmpunkten Informationen hinzugefügt werden. "War zum Beispiel das Wetter unsicher, schrieb ich einfach kurzfristig, ob das Programm stattfindet oder nicht", erklärt Sedlmeir.

Zu den neuen Programmpunkten zählte auch der Besuch bei Bürgermeister Florian Mayer. Hier konnten sich Kinder nicht nur über die Arbeit eines Bürgermeisters informieren, sondern auch ihre Anliegen vorbringen. Sich so richtig bei einer Kissenschlacht austoben durften sich die Mädchen und Buben bei Bianca Franke von Bettengeschäft Froese. 80 Kinder im Alter ab drei Jahren waren bei Sabine Hanel und Johann Wenger auf dem Bauernhof in Reifersbrunn zu Besuch.

"Wir versuchen mit unserem Angebot, alle Sinne abzudecken", sagt Sedlmeir. Unter den Programmpunkten gab es viel für Sportbegeisterte, aber auch für Kreative oder Wissenshungrige. "Es war uns wichtig, dass wir nicht nur kleine Kinder, sondern auch für ältere etwas anbieten und es Mädchen und Buben anspricht", sagt Sedlmeir, die selbst Mutter von drei Kindern ist. Doch wer glaubt, dass Buben sich nur für Sport und Action interessieren, der irrt sich. "Wir hatten bei einem unserer Malkurse beispielsweise fast ausschließlich Buben und nur ein Mädchen", sagt Sedlmeir. Sie freut sich, dass die neuen und alten Programmpunkte bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so gut ankamen. "Viel positive Rückmeldung erhielt ich beispielsweise auch für das Angebot 'Kräuter mit allen Sinnen erleben' von Silke Ludwig."

Ein Dankeschön an die Veranstalterinnen und Veranstalter

Doch auch die etablierten Angebote, wie der Tag an der Kletterwand oder die Sportangebote der Vereine und der Tag mit dem Pferd auf dem Langwiedhof sind nach wie vor sehr gefragt. "Ich bin allen Veranstalterinnen und Veranstaltern sehr dankbar, dass sie sich für das Ferienprogramm zur Verfügung stellen, denn ohne sie gäbe es das Ferienprogramm nicht." Als Dankeschön erhielten sie einen Cake-Cicle von BioKuchenversand und wurden zum Abschlussabend auf die Zeller Hütt'n eingeladen. "Das ist ein Klassiker, den es schon viele Jahre gibt und der dieses Jahr nicht fehlen durfte", sagt Sedlmeir.

50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim Abschluss des Ferienprogramms auf der Zeller Hütt'n dabei. Foto: Florian Mayer

Für nächstes Jahr haben sich bereits wieder einige neue Veranstalterinnen und Veranstalter bei Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt gemeldet, die ebenfalls Ideen für einen Programmpunkt haben. Und natürlich setzen die beiden auf die bewährten Angebote, die bei den Kindern gut ankommen. Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt werden ebenfalls wieder als Organisationsteam antreten. "Unsere Zusammenarbeit funktioniert einfach spitze und das setzen wir gerne fort", ist sich Sonja Sedlmeir sicher.

Wer schon eine Idee für einen Ferienprogrammpunkt hat, der kann sich gerne unter der E-Mail-Adresse ferienprogramm@csu-mering.de bei Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt melden.