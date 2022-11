Mering

vor 35 Min.

Beim Konzert in Mering trifft Tango auf Jazz und Klassik

Plus Tango à Trois begeistert das Publikum in der Aula des Meringer Gymnasiums. Der Beifall will nach dem zweistündigen Konzert kaum enden.

Von Manuela Rieger

Zum vierten Konzertabend lud der Konzertverein Mering in die Aula des Meringer Gymnasiums. Zu dem Konzert von Tango à Trois kamen viele Besucher, was den Kopf des Ensembles Peter Ludwig sehr freute. Beim Konzert trafen Tango, Jazz und Klassik aufeinander. Dazu hörten die Besucherinnen und Besucher Stilelemente aus dem wienerischen und ungarischen mit tragischen und melancholischen Momenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

