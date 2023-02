Beim Pfarrfasching wird kein Meringer Thema ausgelassen

Seit 50 Jahren gibt es den "Bunten Abend" in Mering. Beim Pfarrfasching in der Aula des Meringer Gymnasiums hat Pfarrer Florian Markter seine Premiere.

Dass der Fasching auch vor der Kirche nicht haltmacht, bewies zum 50. Mal die Pfarrei St. Michael in Mering mit ihrem "Bunten Abend". Nach zwei Jahren coronabedingten Online-Ausgaben wurde wieder kräftig live im Meringer Gymnasium derbleckt, was die fast 300 Gäste der ausverkauften Aula schnell auf den „Gute-Laune-Level“ hob. Dabei machte zur Begrüßung die mittelalterliche Ausruferin Anna Ruf in Reimform deutlich, womit sich die Bürgerinnen und Bürger in Möhringen so alles rumschlagen müssen. Sie löste mit ihrem Auftakt Urgestein Alfons Magg ab, der viele Jahre eine feste Größe beim "Bunten Abend" war.

Selbst die unbeugsamen Gallier (Michael Sepp, Matthias Müller, Dominik Ringenberger) plagten sich mit dem Thema Digitalisierung und der gelebten Nachhaltigkeit in Mering. Foto: Christine Hornischer

Schonungsloser Humor beim Pfarrfasching in Mering

In den zehn verschiedenen Sketchen traf der schon bekannte schonungslose Humor der bunten Truppe der katholischen Pfarrgemeinde nicht nur auf die Verwechslungen der beiden Marktoberhäupter Florian und Florian oder das Thema Digitalisierung und gelebte Nachhaltigkeit in Mering, sondern auch auf medienaffine Politiker oder den Turm von St. Michael, der zu seinen Füßen die Ruinen des Papst-Johannes-Hauses und viele Geschäfte wie das Modehaus Seiler ertragen muss.

Auch hier galt das Motto der fünften Jahreszeit: Nicht erwähnt werden, ist 1000-mal schlimmer als in guter bayerischer Manier derbleckt zu werden. „Diese liebevollen Spitzen lassen wir uns gerne gefallen“, sagten Landrat Klaus Metzger und sein Stellvertreter Manfred Losinger unisono. Und die folgten Schlag auf Schlag. Da überlegten die Ministranten, dass doch der Leonhardiritt was für den Florian wäre, dann müsste er halt seinen Drahtesel gegen Pferdestärken tauschen.

Jubiläum per QR-Code

Dass das Thema Digitalisierung und gelebte Nachhaltigkeit in Mering auch vor den Galliern nicht Halt macht, bewiesen Michael und Markus Sepp, Matthias Müller und Dominik Ringenberger. Da unterhielten sich Asterix und Obelix über „Fasern aus Glas“, Miraculix braute ein neues dunkles Bier für die Jubiläumsfeier und Influencer Obelix meißelte QR-Codes in Stein. „Willkommen im nachhaltigen Mering“ sollte er in den Felsen klopfen.

Die Barden Thomas Pfaffl und Stefan Brunnhuber sangen ihre Gstanzl über die Beleuchtung und Lichtverschmutzung in Mering. Auch einen praktischen Vorschlag hatten sie parat: Die drei Bürgermeister sollten doch beim nächsten Christkindlmarkt „Ihr Kinderlein kommet“ singen. Und ihr „Ach, geh weiter“ hieße auf neudeutsch „Go ahead“.

Die beiden Gstanzlsinger Thomas Pfaffl und Stefan Brunnhuber besingen so manches Problemchen in Mering. Foto: Christine Hornischer

Der Robin Hood vom Hartwoodforrest

Diebisch skurril wurde es in der Gymnasium-Aula, als Wegelagerer im Hartwoodforrest gegen die Truppen des Sheriffs von Nachhalting (Florian Zieglmeir) vorgingen. Und wo versteckten sich Robin Hood (Veit Bolling) und sein Bruder Little John (Stefan Brunnhuber)? Natürlich hinter der Zettlerbrücke. Hier sei nämlich der ideale Ort für Überfälle. Little John litt während seines Auftritts an der WM-Krankheit, nämlich Katarrh. Auf die Empfehlung Robins hin, doch eine Maske zu tragen, meinte er: „Bei Katarrh tragen nur die Frauen eine Maske“. Gendern werde nämlich erst in 1000 Jahren ein Thema. Schließlich schnappten die Plastik-Ranger (Dominik Ringenberger und Michael Summer) Robin Hood beim Stelzenmädchen am Badanger.

Waffenduelle gab es kaum auf der Bühne des Bunten Abends. Doch Bettina Metz, Barbara Dosch, Lisa-Marie Hintersberger, Nicole Lachmayr, Christine Rauner, Anna Ruf und Alexandra Scherschen ließen beim Ritterturnier den Marktgemeinderat heftige Wortgefechte liefern.

Sein Debüt auf der Live-Bühne gab Pfarrer Florian Markter bei dem Sketch „Rund um den Kirchturm“. Zu der Begeisterung der vielen Gäste sang er zur Melodie von Biene Maja „In einem Wittelsbacher Land…“ In einer Pfarrersprechstunde schütteten die Afrani (Angelika Wolf) und ihre kaputten Glocken sowie das Burgfräulein von Rattenberg (Heidrun Rebitzer) und die Zustände im Kindergarten in St. Afra ihr Herz aus und Sofie Albrecht konnte kaum mehr reden, ihr blieb noch das große Jammern. Der Pfarrer wusste Rat und Hilfe: Eine Bet-Wallfahrt. Und so ging es in einer Polonaise zu den Klängen von „Im Wagen vor mir“ (gesungen Mesner Oliver Kosel als Ritter und Menserin Angelika Wolf als Afrani) quer durch die Aula. Zum Schluss hieß es „Wunder gibt es immer wieder“.

Wie der Name schon sagt, wird den Möhringern ein höllisches Süppchen serviert. Christine Rauner als Giftspritzen tischt Narr Bettina Metz Kirchen- und lokalpolitische Würze auf. Foto: Christine Hornischer

Zum Schluss wurde es nochmal rasant im Gymnasium Mering. Christine Rauner als Giftspritzen kam auf einem Roller statt Besen auf die Bühne, wo der schelmische Narr Bettina Metz, die den Abend auch moderierte, bereits mit einem Sud aus Ladensterben und Befangenheitskraut wartete. „Heute back’ ich, morgen brau’ ich, übermorgen hol’ ich mir des Bürgermeisters Kind“, orakelte die Hexe. Welches Kind, blieb dabei offen. Nicht offen dagegen blieb die Frage an Petra von Thienen: „Haben wir die gleiche Hexenschule besucht?“, welche diese lachend verneinte. Zu den Highlights des Abends zählte die Showtanzgruppe des Alpenvereins Mering, die mit ihren Showeinlagen das Publikum begeisterten.

Urgesteine des Pfarrfaschings sind die Los Promillos um Clemens Oswald mit Bruno Maier, Stefan Schramm und Jürgen Guha. Während andernorts Leyla als Faschingsschlager ertönt, gibt es zu dieser Melodie in Mering den Text: "Wir haben den Schandfleck Seiler...."