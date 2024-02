Mering

17:55 Uhr

Beim Rosenmontagsball in Mering wird bis spät in die Nacht getanzt

Plus Ein ausgelassener, bunter Rosenmontagsball erwartete die Gäste in Mering. Höhepunkt des Abends war die Show „Copacabana 2024“ nach Mitternacht – und eine Überraschung.

Von Heike Scherer

Ausgelassenes Treiben in Mering: Während einige Gäste schon ihren Begrüßungssekt in der mit roten Lampions und viel Lametta herrlich dekorierten Mehrzweckhalle genossen, nutzten die neu Eingetroffenen die Fotobox in der Eingangshalle für ein Erinnerungsfoto mit den Gardemädchen. Um die umfangreiche Show „Copacabana 2024“ zu sehen, mussten sie allerdings bis nach Mitternacht warten. Rund 40 Auftritte, Schwelgen in Erinnerungen, Tanz und eine Überraschung: Der Rosenmontagsball in Mering war ein voller Erfolg.

Viele Gäste kennen den Rosenmontagsball in Mering gut

Zum ersten Mal dabei war Jessica Eck aus Tübingen. Als Trainerin und Wertungsrichterin im Tanzsport nutzte sie den langen Abend, um ausgiebig mit ihrem Partner Daniel Liermann aus Augsburg zu tanzen. Für Birgit und Nicolai Geyer aus Mering war es ebenfalls eine Premiere. „Wir wollen viel tanzen und freuen uns auf den Auftritt unserer Tochter Carolin in der Großen Garde“, verrieten sie. Bevor die Band Sound Train aus Bobingen mit „Che Sera“ und weiteren Hits aus dem sonnigen Italien den Abend eröffnete, genossen sie ihr Abendessen, für das die Metzgerei Reich aus Mering gesorgt hatte.

