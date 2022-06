Mering

Beim Zukunftsmarkt dreht sich alles um das Thema Selbstversorgung

Das Aktiventeam bereitet den Meringer Zukunftsmarkt am 26. Juni vor.

Plus Am 26. Juni veranstaltet das „Bündnis Nachhaltiges Mering“ seinen vierten Zukunftsmarkt im Lippgarten. Den Besuchern wird ein vielfältiges Programm geboten.

Von Heike John

Ein Jahr später als geplant fiebert das „Bündnis Nachhaltiges Mering“ dem großen Tag entgegen. Am Sonntag, 26. Juni kann endlich der inzwischen überregional bekannte Zukunftsmarkt im Lippgarten stattfinden. Mit viel Engagement haben sich die Aktiven in den letzten Monaten in die Vorbereitungen gestürzt und Organisationen, Vereine und Bildungseinrichtungen kontaktiert, um ein vielfältiges und interessantes Angebot zusammenzustellen. Und die Mühen haben sich gelohnt.

