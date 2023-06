Bekommt Mering Busse auf Abruf?

Der Öffentliche Personennahverkehr im Landkreis-Süden wird 2025 neu vergeben. Dabei könnte sich etwas ändern.

Das ÖPNV-Linienbündel "Lech Süd" wird zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 neu ausgeschrieben. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Eine Veränderung könnte anstehen: ein On-demand-Taxi-Kleinbus statt der bisherigen Anrufsammeltaxis.

Das Linienbündel deckt den Bereich Mering, Kissing, Ried, Merching, Steinach, Steindorf, Unterbergen und Schmiechen ab mit Verbindungen bis hinüber nach Königsbrunn und hinauf nach Friedberg sowie Hochzoll. Momentan umfasst das 700.000 Fahrplankilometer jährlich.

Anrufsammeltaxi von Mering/Kissing nach Friedberg hat sich bewährt

Darunter fallen auch mehrere Linien mit Anrufsammeltaxis (AST). Bewährt hat sich nach Ansicht von AVV und Landratsamt vor allem die AST-Linie 103, welche die direkte Fahrt aus dem Raum Mering/Kissing zum Friedberger Krankenhaus ermöglicht. Ein Teil der Linien oder sogar alle könnten künftig mit einem sogenannten On-demand-Bus abgedeckt werden, der auf Abruf vom und zum Wunschort fährt. Das wurde in der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses berichtet.

Der AVV testet dieses Angebot namens AktiVVO gerade im Landkreis Augsburg im Raum Zusmarshausen. Die Kleinbusse holen dort Passagiere nach vorheriger Buchung über Telefon oder App in den Bedienzeiten am Wunschhaltepunkt ab und bringen sie an den gebuchten Zielhaltepunkt. AktiVVO könnte zum Beispiel auch in Randzeiten den Busverkehr von und nach Königsbrunn unterstützen.

Die Variante wäre allerdings bedeutend teurer als das AST. Ob der Landkreis das neue Angebot haben will, wird erst kommendes Jahr beim Beschluss über die sogenannte Vergabebekanntmachung entschieden. Bis dahin liegen auch Erfahrungswerte aus dem Nachbarlandkreis vor.

Grundsätzlich wichtig wird bei der Ausschreibung sein, dass die bestehenden Schüler- und Pendlerverkehre erhalten werden; ebenso Verknüpfungen mit dem Schienenverkehr. Neu kommen die Grund- und Mittelschule Merching hinzu. (kru)