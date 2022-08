Mering

Berufsfachschulen und Fitnesscenter ziehen in neues Gebäude

Fitnesscenter und Berufsfachschulen zogen in der Lechstraße in ein neues Geschäftsgebäude um. Das bringt viele Vorteile. Auch Sportwissenschaftler Dieter Gabriel ist vom neuen Industriedesign begeistert.

Plus In Mering entsteht gerade ein neues Gewerbegebäude direkt an der B2. Für die neuen Mieter hat das Industriedesign viele Vorteile.

Von Edigna Menhard

Das grau-schwarze Gebäude auf den massiven Betonsäulen, das gerade in der Meringer Lechstraße 6 gebaut wird, wirkt von außen noch unfertig. Überall arbeiten Handwerker unter Hochdruck, ein Bagger steht vor dem Haus. Doch in den Innenräumen hat sich schon einiges getan.

