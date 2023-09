Besondere Krippen für Meringer Krippenausstellung gesucht

Nach fünf Jahren Pause veranstalten die Meringer Krippenfreunde wieder eine einwöchige Schau im Pfarrzentrum. Eröffnung der Ausstellung ist am 9. Dezember um 14 Uhr.

Bis Advent ist es zwar noch eine Weile hin, doch die Planung und Organisation der Krippenausstellung ist sehr aufwändig. Nach fünf Jahren findet sie in der zweiten Dezemberwoche im Pfarrzentrum wieder statt. Die Meringer Krippenfreunde suchen deshalb Krippen aus aller Herren Länder, damit wieder eine sehenswerte Ausstellung möglich ist.

Meringer Pfarrer eröffnet die Ausstellung

Seit 1992 zeigen die Organisatoren im Zweijahres-Turnus Krippen, die ihnen von Privatpersonen für eine Woche zur Verfügung gestellt werden. Die letzte Ausstellung fand im Jahr 2018 statt und konnte 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die diesjährige Ausstellung ist für die Woche vom 9. bis 17. Dezember im Filmsaal des Pfarrzentrums geplant. Siegfried Oswald und Alfred Merk sind wieder für die Organisation zuständig. Der Aufbau der Krippen erfolgt am Freitag, 8. Dezember. Jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin baut sein Krippenobjekt selbst auf und holt es am Abschlusstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr wieder ab. Während der Ausstellung sind alle Objekte versichert. Am Samstag, 9. Dezember, Pfarrer Florian Markter die Krippenausstellung feierlich eröffnen.

Anmeldung ist bei Alfred Merk unter der Telefonnummer 08233/1338 oder bei Siegfried Oswald unter Telefon 08233/1580 und über die E-Mail-Adresse Krippenfreunde.Mering@web.de bis spätestens 3. November möglich.