Besonders insektenfreundlich: Auszeichnung für Mering und Sielenbach

Wie zwei Gemeinden im Wittelsbacher Land einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten.

Blühende Randstreifen, ungemulchte Grünflächen - so können Kommunen ohne großen Aufwand einen Beitrag zum Schutz von Insekten leisten. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) zeichnet entsprechend umweltbewusstes Handeln im Rahmen seiner Initiative Natürlich Bayern mit der "Florfliege" aus. In diesem Jahr ging sie an den Markt Mering und die Gemeinde Sielenbach. Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts in den beiden Gemeinden auf über sechs Hektar ein Lebensraum für heimische Wildinsekten geschaffen.

DVL-Projektleiterin Beate Krettinger erläuterte, dass beim Erhalt der Biodiversität gerade die Insektenvielfalt eine herausragende Bedeutung habe: "Drei Viertel aller Tierarten in Bayern sind Insekten. Sie sind als Bestäuber und Nützlinge auch für uns Menschen unverzichtbar. Zudem sorgen sie für den Abbau organischer Stoffe und sind wichtiger Bestandteil der Nahrungskette."

Mering und Sielenbach werden für ihr Engagement im Insektenschutz ausgezeichnet (von links): Beate Krettinger und Christina Niegl, Heinz Geiling, Florian Mayer, Petra von Thienen, Stefan Lachmayr und Claudius Hirner. Foto: Angela Rieblinger, Landschaftspflegeverband

Dabei seien DVL und Landschaftspflegeverbände auf das freiwillige Engagement von Gemeinden wie Mering und Sielenbach angewiesen, die dabei helfen, in Bayern ein Netz von insektenreichen Lebensräumen zu schaffen. "Insgesamt sind seit dem Start der Initiative 2019 in 190 Städten und Gemeinden über 600 Hektar Säume, Wiesen und Äcker als Lebensräume für Insekten neu angelegt oder aufgewertet worden", stellte Beate Krettinger dar.

Der Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg beriet und schulte die kommunalen Bauhöfe bei der Anlage und Pflege naturnaher Flächen. "Ziel war es, auf kommunalen Flächen neue blühende Wiesen als Nahrungsquelle für pollen- und nektarsammelnde Insekten anzulegen und die Pflege von öffentlichen Grünflächen, wo möglich, insektenschonender durchzuführen", erläuterte die Projektbetreuerin Christina Niegl vom LPV Aichach-Friedberg: "Nur durch eine gut funktionierende Zusammenarbeit von politischen Entscheidungsträgern, Bürgern, Fachleuten und Praktikern wie dem Bauhof oder Landwirten vor Ort, kann das Potenzial der Grünflächen als Lebensraum für Insekten so gut ausgeschöpft werden."

Meringer Landwirt Stefan Lachmayr beweist Fingerspitzengefühl

Im Markt Mering lag der Fokus vor allem in der Pflegeumstellung der kommunalen Grünflächen. Statt zu mulchen, was in den allermeisten Fällen zum Tod von Insekten und anderen Tiergruppen führt, werden die Flächen ein- bis zweimal im Jahr mit einem Balkenmäher gemäht. Teilbereiche bleiben über den Winter stehen. Die Mahd übernimmt der ortsansässige Landwirt Stefan Lachmayr. "Er ist seit über 20 Jahren für den Markt Mering auf Naturschutzflächen im Einsatz und beweist dabei enorm viel Fingerspitzengefühl und Expertise", weiß Christine Niegl vom LPV. Bürgermeister Florian Mayer betonte, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei die Lebensqualitäten für heimische Arten im Markt Mering zu erhalten und neue zu schaffen, um sie vor dem Aussterben zu bewahren.

Die Umweltbeauftragte und Gemeinderätin Petra von Thienen hatte die naturnahe, insektenfreundliche Umgestaltung der Grünflächen mit angestoßen. Eine Pflegeumstellung der Grünflächen sei nicht immer einfach zu vermitteln. Sowohl Bürger als auch die Mitarbeiter des Bauhofs seien jahrelang einen englischen Rasen gewöhnt, so Bauhofleiter Claudius Hirner. "Jetzt müssen sie sich umgewöhnen, dass später und nicht so oft gemäht wird oder ein kleiner Teil der Wiese auch mal stehen bleiben darf."

Sandgrube in Sielenbach dient Insekten als Lebensraum

In Sielenbach wurden vor allem blütenreiche Säume angelegt und eine alte Sandgrube für Wildbienen, Tagfalter und Co reaktiviert. Teile einer zugewachsenen Steilwand dienen als Nistplatz für Wildbienen. Auf die offenen Bodenstellen wurde Samen ausgebracht, der aus einer artenreichen Wiese stammt. Bürgermeister Heinz Geiling stellte in seiner Danksagung heraus, dass auch viele Landwirte einen großen Beitrag zur Biodiversität in der Kommune beitrügen. (AZ)