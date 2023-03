So erlebt eine Meringer Bestatterin ihren Arbeitsalltag

Plus Seit zwei Jahrzehnten arbeitet Sandra Schleicher in ihrem Meringer Bestattungsunternehmen, seit zehn Jahren führt sie den Betrieb. Ein Beruf, der vieles abverlangt.

Sandra Schleicher begegnet Trauer und Tod schon seit ihrer frühen Kindheit. "Für mich waren Beerdigungen etwas, was zum Alltag dazu gehört", sagt die heute 47-Jährige. Über 50 Jahre betreibt ihre Familie das Bestattungsunternehmen Schleicher in Mering. Und seit 13 Jahren führt Sandra Schleicher den Betrieb.

Meringer Bestatterin Schleicher hilft den Hinterbliebenen

Sie sitzt hinter dem Schreibtisch ihres Büros. Die Bilder an den Wänden zeigen Blüten und Gräser. Die Atmosphäre ist hell und freundlich. Vor diesem Schreibtisch saßen schon viele Menschen aus Mering und Umgebung, um mit Sandra Schleicher die letzten Dinge für ihre Angehörigen zu regeln. Denn der Tod macht Arbeit. "Es ist viel Bürokratie zu bewältigen und muss einiges organisiert werden", sagt Schleicher.

Sie hilft den Hinterbliebenen, die manchmal vom Tod ihres Angehörigen so überwältigt sind, dass sie mit Behördengängen, der Auswahl eines geeigneten Sterbebildes und der Todesanzeige in der Zeitung schlicht überfordert sind. "Selbst wenn man eine Trauerfeier in aller Stille wünscht, bleibt es niemanden erspart, sich um Sterbeurkunde, Sarg oder Urne, Grab und Blumenschmuck zu kümmern", weiß Schleicher. Sie beobachtet seit der Corona-Pandemie, dass immer mehr Familien ihre Verstorbenen lieber nur im kleinen Kreis bestatten wollen. Das liege vermutlich auch daran, dass durch die Menschen in Mering nicht mehr so verwurzelt sind wie noch vor 50 Jahren. "Damals kannte man sich, man ging zusammen zur Schule, verbrachte die Zeit in den Vereinen zusammen, das hat sich geändert", blickt Schleicher zurück. Auch wünschen sich immer mehr Menschen eine Trauerfeier außerhalb der Kirche. In Mering ist dies nur schwer möglich, weil es keine entsprechende Aussegnungshalle gibt.

Einfühlungsvermögen ist als Bestatterin gefragt

Sandra Schleicher lernte ursprünglich Bankkauffrau. Doch bereits 1999 arbeitete sie mit ihrer Mutter Marianne zusammen im Bestattungsunternehmen. "Meine Mutter führte das Geschäft, mein Vater die Schreinerei", blickt Schleicher zurück. Als die Mutter erkrankte, war für sie klar: "Ich übernehme und mache das weiter."

Draußen im Foyer klingelt das Telefon. Eine Mitarbeiterin des Bestattungsunternehmens hebt den Hörer ab. "Einfühlungsvermögen ist gefragt", sagt Sandra Schleicher. Man müsse sich auf die unterschiedlichsten Menschen einstellen. Jeder reagiert auf den Tod eines Angehörigen unterschiedlich. "Entweder hat man diese Empathie oder nicht, da hilft schon die Erfahrung, aber richtig lernen kann man sie nicht." Sie ist froh um ihr Team, das sie nach dem Umzug des Betriebs vor drei Jahren in die Schillerstraße, völlig neu aufgebaut hat. "Sie sind einfach top", sagt Schleicher. Auch ihr Partner Wolfgang unterstützt sie, vor allem in Personalfragen, bei Mitarbeiter- und Einstellungsgesprächen.

2022 gibt es erstmals einen Lehrling beim Meringer Bestattungsunternehmen

Wie schon bei ihr selbst, ist es auch für ihre Kinder Sasha und Mike ganz selbstverständlich, dass die Mutter als Bestatterin arbeitet. "Mike, mein Jüngster, kann sich sogar vorstellen, später ins Unternehmen mit einzusteigen", sagt Schleicher. Dabei hat ihre Branche mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. "Wir suchen derzeit einen Mitarbeiter, der als Bestatter bei uns arbeiten will", sagt sie. Im Betrieb arbeiten bereits drei Bestatter und zwei Kräfte im Büro. "Seit September haben wir sogar einen Lehrling", freut sich Sandra Schleicher. Er ist der erste Lehrling seit 50 Jahren, der beim Bestattungsunternehmen Schleicher ausgebildet wird. "Noah hat bei uns ein Praktikum gemacht und sich dann um eine Lehrstelle beworben." Die Anforderungen an den Beruf eines Bestatters sind, neben einer guten psychischen Belastbarkeit, auch körperlich eine Herausforderung. "Trotz vieler Hilfsmittel ist Kraft gefordert", weiß Schleicher. Neben dem Ankleiden des Verstorbenen, zählen die Überführung des Leichnams, Behördengänge aber auch Arbeiten wie beispielsweise die Bedienung des Baggers für den Grabaushub zu den Aufgaben eines Bestatters. "Der Beruf ist vielfältig", sagt Sandra Schleicher.

Und wie gelingt es Sandra Schleicher, sich eine Auszeit von ihrem Beruf zu nehmen? "Das ist nicht einfach, denn als Bestattungsunternehmen hast du sieben Tage die Woche da zu sein." Da gebe es keinen Sonn- oder Feiertag, keinen Urlaub und kein "Ich bin dann mal weg". Wer stirbt, hält sich nicht an Terminpläne. Doch ein bisschen Freiheit gönnt sie sich dann schon. Sie reitet gerne und kann dann abschalten von ihrer Arbeit.