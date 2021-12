Betriebsunfall in Mering: Arbeiter verbrüht sich an heißer Flüssigkeit

Beim Montieren einer Rohrleitung wird ein 52-Jähriger verletzt. Er muss im Krankenhaus Friedberg behandelt werden.

Er verletzte sich mit heißer Flüssigkeit: In einem Betrieb in der Lechfeldstraße in Mering wollte ein Mann am Mittwoch gegen 17.15 Uhr eine Rohrleitung montieren. Laut Polizei lief dabei heiße Flüssigkeit aus. Der 52-Jährige erlitt leichte Verbrühungen und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Friedberger Krankenhaus gebracht. (AZ)